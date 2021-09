Campings in Brabant draaien topseizoen, ondanks de regen

Op camping 't Zand was dit seizoen geen vrij plekje te vinden (foto: Roland Geppaard). vergroot

Campings in Brabant hebben een heel goed seizoen achter de rug, ondanks de slechte zomer. "Als we honderd kampeerplaatsen extra hadden gehad, hadden die ook vol gezeten", zegt Roland Geppaard van camping 't Zand in Alphen. Ook andere campings die Omroep Brabant sprak, hadden een topseizoen.

Fieke Nobel Geschreven door

Ondanks het slechte weer wisten gasten zich te vermaken, zegt Geppaard. "Mensen stellen zich er ook wel op in. Als ze in Nederland gaan kamperen, weten ze dat ze een extra trui mee moeten nemen."

"Het is niet het mooiste weer geweest maar mensen wilden er gewoon uit", beaamt Arthur van Disseldorp, regiomanager voor Noord-Brabant van brancheorganisatie Recron. Het waren veel Nederlanders die in Brabant op vakantie gingen. "Ook bedrijven die zich normaal gesproken meer op Duitse of Belgische toeristen richten, hadden nu vooral Nederlanders als gast."

Corona

Veel last van de coronamaatregelen hebben de campings niet. In de horeca kunnen gasten minder tafels bezetten, maar ze zijn hier inmiddels op ingericht. "We hebben een looproute in het cafetaria", zegt Geppaard.

Bij camping De Heimolen in Baarle-Nassau merkten ze ook dat de horeca-inkomsten wat lager waren. Compensatie kwam van de camping: "We hadden een van de beste seizoenen ooit."

Water

Uiteindelijk had De Mosterdpot in Woudrichem ook een goed seizoen. Maar het hoge water gooide wel roet in het eten, ze moesten ontruimen. Beheerder Jef Teulings: "Ik had toen ook wat gasten die hier langduriger wilden verblijven. Maar die kwamen niet meer terug."

Een deel van de camping bleef drassig maar de rest stond daarna weer vol, de telefoon bleef rinkelen. Nu heeft De Mosterdpot de 'zilveren krachtperiode', zoals beheerder Teulings dat zegt. Oudere kampeerders bevolken nu de camping. 1 oktober moet de hele camping ontruimd worden omdat ze in de uiterwaarden zitten. "Half oktober is het een groen grasveldje met een speeltuintje."

Brabant ontdekt?

De vraag is volgens Van Disseldorp van de Recron of Nederlanders ook de komende jaren Brabant blijven bezoeken. Hij denkt dat een deel terug zal blijven komen. Zeker als corona nog roet in het eten blijft gooien. "Hoe minder zekerheid ze hebben, hoe dichter bij huis ze blijven. En ik hoorde van veel kampeerders: het is hartstikke leuk in Brabant en dat wist ik helemaal niet!"

