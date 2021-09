Corso Zundert 2021 eindigt in de shredder: ‘Het was een heftig seizoen'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Corso Zundert 2021 eindigt in de shredder ‘het was een heftig corsoseizoen'

Alle praalwagens van het bloemencorso Zundert zijn dinsdag geëindigd in de shredder. Van de winnaar tot en met de nummer twintig, zonder uitzondering werden ze traditiegetrouw door enorme grijpkranen uit elkaar getrokken.

Het slopen van de wagens is een wat treurig aangezicht, maar ook de start van een nieuw seizoen. “Als ik een beetje in de glazen bol mag kijken”, aldus corsobaas Jos Jochems, “dan hoop ik dat we in 2022 weer massa’s mensen mogen ontvangen in Zundert, maar dan wel met een echt rijdend bloemencorso.”

Waar in een normaal corsojaar het bloemencorso in Zundert rond de vijftigduizend betalende bezoekers trekt, stokte de teller dit jaar ergens tussen de tien en twaalfduizend mensen. Zij kwamen naar het veilingterrein, waar de wagens zondag en maandag tentoongesteld werden en dinsdag in de shredder verdwenen.

Op dat terrein vertelt corsowoordvoerder Lennart Schrauwen: “Ondanks alle onduidelijkheid en coronamaatregelen, hebben we toch iets moois kunnen neerzetten. We hadden hier te maken met tijdsloten en door de coronamaatregelen een beperkt aantal toegangskaarten, maar er zijn toch veel mensen geweest."

"Iedereen voelt het gemis van een rijdend corso."

Hij vervolgt: “Je voelt toch wel de trots door heel Zundert heen, dat we toch nog iets van een corso hebben kunnen houden. Maar iedereen voelt ook wel het gemis van een rijdend corso, de tienduizenden langs de route en de interactie met het publiek. Dat mis je echt."

De corsowoordvoerder pareert daarmee de opmerking dat zo'n stilstaand corso ook niet verkeerd is. "Vraag het aan alle corsobouwers en dan krijg je overal hetzelfde antwoord: corso Zundert is een rijend corso."

Door de coronamaatregelen werd de Jubel van Zundert ook niet op de traditionele manier uitgesproken. De bouwers van het winnende buurtschap Klein Zundert die wonnen met de wagen 'Murica F*ck Yeah' hoorden de uitslag tijdens de uitzending van Omroep Brabant. "Was ook wel weer leuk, dat er dan zo'n tv-ploeg de tent in komt met camera's én dat je dan te horen krijgt dat je hebt gewonnen. Heel raar, maar ook wel leuk. Zeker voor herhaling vatbaar, maar dan in 2022 en dat we dan mogen stoppen op de corsoboulevard."

