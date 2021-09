Man die ex doodstak in Den Bosch twee weken langer vast

Bloemen bij de plek van de steekpartij. vergroot

De 31-jarige man uit Nieuwegein die woensdagochtend zijn 34-jarige vrouw uit Utrecht doodstak in Den Bosch, blijft twee weken langer in voorarrest vastzitten. Dat heeft de rechtbank vrijdag besloten. De man is de ex-partner van de vrouw en de vader van haar kind.

Ron Vorstermans Geschreven door

De 34-jarige vrouw uit Utrecht werd rond kwart voor tien neergestoken op het Ploossche Hof in Den Bosch. Ze liep daar met een kinderwagen en haar kind van een jaar oud. De vrouw overleed ter plekke.

Meerdere mensen zagen de steekpartij gebeuren. Een ooggetuige verklaarde dat de man wel 25 keer op de vrouw instak.

Ingrijpen van omstanders

Omstanders hebben de dader in bedwang gehouden tot de politie arriveerde. Daarom kon de man uit Nieuwegein snel in de boeien worden geslagen. "Ik zag drie mannen er als een gek achteraangaan", vertelt een ooggetuige.

De vrouw uit Utrecht ging op bezoek bij haar ouders. Op het station in Den Bosch pakte ze de bus. Toen ze uitstapte is ze met haar kind van 1 in de kinderwagen gaan lopen, waarna de steekpartij plaatsvond.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.