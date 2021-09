Dj B-Front en festivalorganisator Tjerk extra strijdbaar tijdens Unmute Us!

Dj B-Front uit Veldhoven draait zaterdag tijdens Unmute Us! in Eindhoven (Foto: @mno_photo) Tjerk Maas, de eigenaar van Loud Noise in Eindhoven, loopt zaterdag mee tijdens Unmute Us! (Foto: Emmelie Herbegh) Volgende Vorige vergroot 1/2 Dj B-Front uit Veldhoven draait zaterdag tijdens Unmute Us! in Eindhoven (Foto: @mno_photo)

Volgens hardstyle-dj B-Front uit Veldhoven is de evenementenbranche lang genoeg stil geweest. Ook Tjerk Maas, de eigenaar van boekingskantoor en festivaloprichter Loud Noise uit Eindhoven, is het lange wachten zat. De mannen doen zaterdag mee aan de tweede protestactie van Unmute Us! in Eindhoven. "Mensen willen weer met een biertje in hun hand uit hun plaat gaan op een groot veld."

Evie Hendriks Geschreven door

Bij de vorige demonstratie in Nijmegen deed Bob van der Palen alias dj B-Front ook al mee. "Ik ben niet het type dat graag tegen het systeem aanschopt, maar ik vind dat we moeten denken in oplossingen en niet in problemen", vertelt de dj. "Nederland is de nummer 1 in de wereld als het gaat om de dance scene. Als ik in andere landen zie dat het daar wel weer kan, snap ik niet waarom wij het niet proberen."

"Het is een dikke middelvinger naar de evenementenbranche om niet te reageren."

Het eerdere protest leverde geen reactie van de politiek op en dat schiet bij Tjerk Maas van boekingskantoor Loud Noise in het verkeerde keelgat. "Het is gewoon een dikke middelvinger naar de evenementenbranche om niet te reageren", vertelt hij. "Toch maakt het mij zaterdag extra strijdbaar om van me te laten horen."

Tjerk loopt zaterdag mee in Eindhoven, net als vijfduizend andere verwachte deelnemers. Bob zal draaien op een van de acht wagens met muziek die door de stad rijden.



Bob is als succesvolle dj het laatste jaar goed doorgekomen met optredens voor kleinere zalen. Onlangs mocht hij draaien op een festival in Denemarken en een festival in België staat nog op de planning. "Ik sta zaterdag niet alleen voor mezelf te draaien tijdens het protest", vertelt hij. "De geluidsman en de mevrouw bij de muntjes hebben ook een zwaar jaar gehad en zij hebben een gezin thuis zitten."

Dat herkent Tjerk maar al te goed. "Wij hebben vorig jaar en dit jaar in totaal acht festivals moeten cancelen en dat voelt ontzettend klote."

"Heel goed bedoeld, maar medeleven kan ik niet op mijn boterham doen."

In België kunnen festivals inmiddels wel weer doorgaan. "Mensen willen weer met een biertje in hun hand uit hun plaat gaan op een groot veld dus ze zoeken naar mogelijkheden", vertelt Tjerk.

Zelf is hij laatst naar een festival bij de zuiderburen geweest. "Dan geniet je heel erg van dat het daar weer kan, maar je staat er ook met een dubbel gevoel. Je wordt door iedereen aangesproken hoe jammer het is dat onze festivals niet door kunnen gaan. Heel goed bedoeld, maar medeleven kan ik niet op mijn boterham doen."



Beide mannen zien de situatie niet snel veranderen. Tegen het einde van het jaar wil de festivalbranche naar binnen en dat is met grote groepen nog lastig. "Ik hoop dat we in de toekomst niet gaan denken vanuit angst maar vanuit hoop", zegt de hardstyle-dj. "Maar het belangrijkste is nu duidelijkheid voor de komende tijd."

DJ B-Front draaide onlangs op een festival in Denemarken.

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.