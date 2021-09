Theo Maassen gaat optreden voor volle zaal, 'lange neus naar coronaregels'

Cabaretier Theo Maassen uit Eindhoven staat volgende week twee keer voor een volle zaal in Haarlem. Het theater besloot om zich twee avonden niet aan de coronaregels te houden. Dat zegt directeur Mylou Frencken op NPO Radio 1. De cabaretier is het daar volgens haar mee eens. Een eventuele boete zou 5.000 euro kunnen bedragen.

Uit frustratie over de coronaregels doet Theater De Liefde de deuren van de zaal helemaal open. Alle stoeltjes mogen die avonden bezet zijn, in plaats van de twee derde die volgens de regels mag. Het gaat om try-outs van Maassen.

"Terwijl de voetbalstadions barstensvol zitten, er een megalomaan race-evenement praktisch naast de deur plaatsvindt, er van artiesten verwacht wordt dat ze voor niets komen opdagen en de politiek tot op dit moment geen enkel gehoor geeft aan een actie als 'Unmute Us', proberen wij braaf en lief de regels te volgen", zegt de directeur.

"We hebben daarom nu maar eens besloten een lange neus te trekken naar de voorschriften", zegt het bestuur. Frencken is wel bang voor een boete, maar wil het risico best lopen. Die zou zo'n 5.000 euro kunnen bedragen. Navolging van andere theaters hebben ze nog niet, daar hoopt het theater wel op.