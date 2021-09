Wachten op privacy instellingen... Milan maakte ook Max Verstappen en zijn auto van lego Privéfoto Volgende Vorige vergroot 1/3 Milan (16) bouwde de Formule 1-race in Zandvoort na van Lego

Hij is er heel wat dagen mee bezig geweest: Milan (16) uit Middelrode bouwde van Lego de Formule 1-race in Zandvoort na. Daarna maakte hij er een stop-motion filmpje van. "Het bouwen zelf is het leukst."

Janneke Bosch Geschreven door

Het nabouwen van alle auto's en het circuit van Zandvoort heeft al heel wat dagen gekost. Daarna is Milan nog twee of drie dagen bezig geweest met het filmen. Stop motion filmpjes maakt hij door telkens een foto te maken van de lego-situatie, dan de poppetjes een beetje te verplaatsen en opnieuw een foto te maken. Al die foto's achter elkaar zijn dan een filmpje.

En het resultaat mag er zijn. "Het bouwen zelf is het allerleukst. Maar dat ik het nu ook aan andere mensen kan laten zien, dat maakt het filmen ook wel heel leuk om te doen."

Davina Michelle

Hij krijgt naar eigen zeggen veel reacties op het filmpje dat hij op YouTube heeft gezet. "Allerlei mensen die zeggen dat ze het mooi vinden."

Hij heeft er dan ook zijn best op gedaan. "Ik kon niet álles maken, want het is een lange race natuurlijk. Maar ik heb geprobeerd er zoveel mogelijk dingen in te stoppen." Zo heeft hij alle coureurs nagemaakt van legopoppetjes. Ook is Davina Michelle er om het volkslied te zingen, zijn er tribunes vol publiek én natuurlijk is er aandacht voor de inhaalmanoeuvre van Max Verstappen, inclusief commentaar.

Het is niet het eerste evenement dat Milan heeft nagebouwd van Lego. "Ik heb al meerdere carnavalsoptochten nagebouwd en een filmpje gemaakt van het songfestival. En ik heb de friettent van New Kids ook een keer gemaakt." Het volgende project staat ook al op de planning: "Ik ga het PSV stadion bouwen. Mét een wedstrijd natuurlijk."

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.