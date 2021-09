Op deze dagen rijdt de Vuelta door Brabant

Twee etappes van de Vuelta gaan volgend jaar door Brabant. Na de start met een ploegentijdrit in Utrecht komt de wielerwedstrijd op 20 en 21 augustus door onze provincie.

De ploegenprestatie is op 18 augustus in Utrecht. De ploegentijdrit van La Vuelta start vrijdagavond 19 augustus in die stad. De tweede etappe van De Ronde van Spanje gaat zaterdag 20 augustus van Den Bosch naar Utrecht. In die rit komen de renners ook door onder meer de gemeenten Heusden en Altena.