Man bedreigt plaatsgenoot met vuurwapen in Oudenbosch

Een 51-jarige man uit Oudenbosch is dit weekend aangehouden omdat hij een plaatsgenoot op straat met een vuurwapen zou hebben bedreigd. Hij meldde zich uiteindelijk zelf op het politiebureau.

De twee mannen kregen zaterdag ruzie op de Oost Vaardeke. Daarbij zou de verdachte een 40-jarige man hebben bedreigd en een vuurwapen hebben laten zien. Waar de ruzie over ging of wat de relatie is tussen de twee mannen is onduidelijk.