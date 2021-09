23 klassen naar huis gestuurd in eerste schoolweek: roep om versoepeling

Foto: istockphoto vergroot

Nu de scholen weer open zijn, kampen veel basisscholen met coronabesmettingen. Uit een rondvraag van Omroep Brabant blijkt dat meer dan twintig klassen al in de eerste week naar huis zijn gestuurd, omdat iemand in de klas corona bleek te hebben. Sommige schoolbesturen willen dat de regels soepeler worden: "Op deze manier blijven we klassen naar huis sturen."

We vroegen de besturen van 231 basisscholen in onze provincie hoeveel leerlingen ze na één week onderwijs naar huis hebben moeten sturen. In totaal blijken dat zo'n 23 klassen te zijn.

Ook vroegen we of de scholen zich zorgen maken over de herfst, als door het koude weer de besmettingen mogelijk nog verder toenemen. Zorgen over meer besmettingen blijken de meeste schoolbesturen niet te hebben.

Andere zorgen zijn er wel: "We maken ons zorgen over het beleid. Op deze manier blijven we klassen naar huis sturen", stelt een woordvoerder van Salto, met 22 scholen in de regio Eindhoven. Ze moesten de afgelopen dagen drie klassen naar huis sturen na een besmetting in de klas en zouden graag zien dat die regels soepeler worden. Ook de Opmaat Groep (16 scholen in de regio Tilburg, 10 klassen naar huis gestuurd) ziet graag versoepelingen.

Mogelijk krijgen ze hun zin, want kinderarts en OMT-lid Károj Illy pleitte er eerder voor niet langer complete klassen in quarantaine te laten gaan, maar alleen de kinderen waarmee 'intensief contact' is geweest. Dinsdag is er weer een persconferentie van het demissionaire kabinet over mogelijke versoepelingen.

Bij PCPO (16 scholen in West-Brabant, 2 klassen naar huis gestuurd) leven ook zorgen omdat niet bekend is wie wel en geen coronaprik heeft gehad: "Onze doelgroep is nog helemaal niet gevaccineerd, maar ik heb ook geen totaalbeeld van de vaccinatiegraad onder mijn collega’s. Ik denk dat die hoog is, maar zeker weten doe ik het niet", aldus een woordvoerder.

Werkgevers mogen officieel niet aan hun personeel vragen of ze gevaccineerd is. Bij basisschool De Regenboog is dat wel duidelijk: "Ik weet van de collega's dat ze allen gevaccineerd zijn", zo laat het bestuur weten. "Maar helemaal zorgeloos is het niet en we moeten met elkaar alert blijven op signalen, daar zijn we ons terdege van bewust." Want weer gedwongen dicht wil niemand. "We willen allemaal graag een volledig schooljaar draaien."

