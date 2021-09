Moord op Wies Hensen: al 160 tips, waaronder 'zeer interessante'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 160 tips over moord op Wies Hensen, ook zeer interessante reacties

De politie heeft inmiddels 160 tips binnengekregen over de onopgeloste moord op Wies Hensen uit Budel in 1989. Dat meldt ze maandagavond in opsporingsprogramma Bureau Brabant. Hier zitten ook zeer interessante reacties tussen. Alle reacties worden door de politie nagetrokken.

De 32-jarige vrouw uit Budel verdween op 29 augustus 1989 nadat ze op de kermis in haar woonplaats was geweest. Hensen werd een dag later dood gevonden, maar een dader is nooit gevonden.

Grote publiciteitscampagne

Eind augustus startte de politie een grote publiciteitscampagne over de zaak. Na een week tijd stond de teller op een kleine honderd tips.

De politie vraagt met moderne technieken aandacht voor de moordzaak. Zo stond er een mobiel politielab op de kermis in Budel. Ook wordt met een speciale podcast aandacht aan de zaak besteed.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.