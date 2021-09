Drugsafvalbusje achtergelaten op viaduct A2 toen vaten waren gaan lekken

Het busje met drugsafval dat maandagnacht werd gevonden op een viaduct over de A2 bij Eindhoven, is daar waarschijnlijk blijven staan omdat de daders moesten vluchten toen vaten met chemicaliën waren gaan lekken. Dat vermoedt de politie.

Daders moesten vluchten De omgeving van het busje is toen afgezet en er kwamen specialisten van de brandweer om de bus verder te onderzoeken. Er stonden een aantal vaten in, die grotendeels leeg waren. Een paar vaten lekten nog een bijtende vloeistof op het wegdek. De brandweer heeft de bus afgespoten en weggetakeld.

De politie heeft de zaak nu verder in onderzoek. Ze onderzoekt waar het busje vandaan kwam en wat voor chemicaliën er precies in zaten. De politie denkt dat het om een dumping van drugsafval gaat, die is misgelopen. "We gaan ervan uit dat het om een dumping van drugsafval gaat. Mogelijk dat daarbij iets is misgegaan, waardoor de daders moesten vluchten."