Provincie wil binnen maand woonruimte regelen voor honderden statushouders

De provincie wil binnen een maand woonruimte regelen voor zo'n 230 alleenstaande vluchtelingen met verblijfsvergunning. Dat staat in een brief die dinsdagavond aan alle gemeenten in onze provincie is verstuurd. Daarbovenop moet voor het eind van dit jaar nog huisvesting gevonden worden voor ongeveer 550 andere statushouders.

"Als dit ons in Brabant lukt, voorkomen we dat er twee of drie extra noodopvanglocaties nodig zijn in onze provincie", schrijft commissaris van de Koning Ina Adema in de brief. Daarin wordt gemeenten nogmaals gevraagd mee te denken. "Per gemeente gaat het om enkelingen, in de grote steden mogelijk tientallen." Op korte termijn wordt ook gedacht om bijvoorbeeld hotelkamers te regelen.

Asielzoekers die als vluchteling worden erkend, krijgen een verblijfsvergunning. Daarna worden ze statushouder genoemd. Iedere gemeente in Nederland moet een aantal van die statushouders huisvesten. Hoe groter een gemeente, hoe meer woonruimte er geregeld moet worden. Door de krapte op de huizenmarkt is dit op z'n zachtst gezegd heel moeilijk.

Achterstand

Breda heeft de grootste achterstand in onze provincie en moet nog woonruimte vinden voor 160 vluchtelingen, zo blijkt uit de nieuwste cijfers. Daarna volgen Eindhoven met een achterstand van 125 en Tilburg met 101.

Eerder bleek al dat vluchtelingen in Brabantse asielzoekerscentra gemiddeld twee keer zolang op een eigen huis wachten als de bedoeling is. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft als richtlijn dat asielzoekers met een verblijfsvergunning binnen drieënhalve maand huisvesting krijgen in een gemeente waaraan zij gekoppeld zijn. Gemiddeld duurt dat in onze provincie acht maanden.

