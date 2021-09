Coronanieuws: 88 bezoekers GP Zandvoort positief, geen grote uitbraken

12.05

De deelnemers aan de Winterspelen van begin volgend jaar in China krijgen te maken met 'rigoureuze' coronamaatregelen. Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) kondigt in een open brief aan dat volgende maand de eerste 'playbooks' verschijnen, waarin de maatregelen staan die gaan gelden voor sporters, stafleden, journalisten en vrijwilligers. "De pandemie is verre van over", benadrukt Bach.