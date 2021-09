Coronanieuws: Theo Maassen speelt voor volle zaal, boete voor theater

04.15

Nu het demissionaire kabinet heeft besloten dat er verder kan worden versoepeld in het onderwijs, doemt de vraag op hoe een veilige schoolgang dit najaar gegarandeerd kan worden. Slechts één op de drie tieners is volledig gevaccineerd, en de ventilatiesystemen deugen op het gros van de scholen niet. CNV Onderwijs pleit daarom voor een snelle verbetering van de luchtkwaliteit in de klassen, is te lezen in De Telegraaf.