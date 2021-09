Jeffrey Herlings neemt op Sardinië leiding in WK-klassement

Jeffrey Herlings (foto: archief). vergroot

Jeffrey Herlings heeft met zijn derde zege op rij de leiding genomen in het WK-klassement van de MXGP. De 27-jarige motorcrosser uit Oploo was de beste in de Grote Prijs van Sardinië. Herlings won zondagmiddag beide manches op het zandcircuit van Riola Sardo en pakte zo de volle 50 punten.

"Dit was een perfect weekend", zei Herlings. "Ik heb nu de rode plaat als leider in het kampioenschap, al betekent dat nu niets. Maar ik ben wel blij om hem te hebben."

De Spanjaard Jorge Prado eindigde twee keer als tweede en de Fransman Romain Febvre werd in beide manches derde. De Sloveen Tim Gajser beleefde een tegenvallende dag. De wereldkampioen van de afgelopen twee jaar in de MXGP reed slechts 15 punten bij elkaar en moest de eerste plaats in het WK daardoor afstaan aan Herlings, die nu 1 punt meer heeft.

De verschillen in de top van het klassement zijn bijzonder klein. Febvre heeft 4 punten minder dan Herlings en Prado staat vierde op 12 punten.

Voor het weekend nog vierde plek

Voor het weekend stond de motorcrosser nog op de vierde plek in het WK-klassement. Daar belandde hij nadat hij 8 september in Turkije de Grote Prijs van Afyon op zijn naam schreef.

