Willy en René: 'PSV moet eens goed gaan praten met Roger Schmidt'

De 70-jarige voetbaltweeling. vergroot

Was het een black-out van PSV-coach Roger Schmidt? Of had PSV zondag gewoon een offday tegen Feyenoord? Feit is dat de Eindhovense voetbalclub de topper in eigen huis met liefst 4-0 verloor. Er was veel kritiek op de wissels die Schmidt doorvoerde. "Het hele elftal was daarna de kluts kwijt."

"Het was een heerlijke eerste helft, maar een belabberde tweede helft van PSV", blikte Willy van de Kerkhof maandagochtend terug in het radioprogramma WAKKER! op Omroep Brabant. De ex-international en oud-middenvelder van de Eindhovense club vond de 1-0 achterstand vlak voor rust totaal onnodig.

"Philipp Max moest niet instappen maar gewoon meelopen met zijn tegenstander, dan was er niets aan de hand geweest. Nu kwam je in de slotseconden van de eerste helft op een 1-0 achterstand en ging Schmidt gelijk wisselen tijdens de rust."

Black-out

De Duitser haalde sterspeler Mario Götze, de ervaren spits Eran Zahavi en middenvelder Davy Pröpper van het veld en verving hen door Ritsu Doan, Yorbe Vertessen en Ryan Thomas. Niet veel later haalde hij ook man-in-vorm Cody Gakpo van het veld, ten faveure van Carlos Vinícius. "Ik snap dat niet", verzuchtte Willy. "Het hele elftal was daarna de kluts kwijt. Ik begrijp ook niet waarom hij niet met het sterkste elftal aan de wedstrijd begon."

Ook broer René vindt dat Schmidt die aanvoerder Marco van Ginkel en vleugelaanvaller Noni Madueke uit de basis liet, met zijn sterkste opstelling aan de topper tegen Feyenoord had moeten beginnen. "Madueke was zo teleurgesteld dat hij niet mocht spelen! Zo'n jongen wil zo graag! Wie wil nou geen topwedstrijden spelen?! Zoiets moet je die jongens niet onthouden. Ik kan begrijpen dat Schmidt soms spelers wil sparen, maar sommigen zijn 21 of 22 jaar oud. Die zijn in de bloei van hun leven, die moeten gewoon voetballen", benadrukt hij.

Willy vindt niet dat de PSV-directie moet ingrijpen. "Een mindere wedstrijd betekent nog niet dat je de trainer op het matje moet roepen", legt hij uit. Maar hij vindt wel dat er binnen PSV eens goed gepraat moet worden over het wisselbeleid van Schmidt. Dit is volgens hem een taak van de spelersraad. "Die moet het gesprek aangaan met de trainer, vragen waarom hij deze weg kiest. Dat deden wij vroeger ook. Als wij het ergens niet mee eens waren, gingen wij ook met de trainer om de tafel zitten om te bekijken of we een oplossing konden vinden."

Leuke pot

Waar PSV slechte zaken deed, boekten RKC Waalwijk en Willem II afgelopen weekend wel goede resultaten. RKC pakte knap een punt bij subtopper FC Utrecht. Dat duel eindigde in 2-2. De Waalwijkse club staat nu twaalfde in de Eredivisie, met vijf punten uit vijf wedstrijden. Willem II bezet met tien punten uit vijf duels zelfs de vierde plaats, na de 2-1 zege van zaterdag op FC Groningen.

"Willem II staat maar twee puntjes achter PSV, dat is niet verkeerd", reageert René "Willem II doet het lekker. Komend weekend staat Willem II-PSV op het programma. Nou, dat kan nog een leuke pot worden!"

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.