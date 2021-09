Buurt geschokt na zware mishandeling: 'Wat als ze weer terugkomen?'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Buurt in shock na zware mishandeling

Bewoners van de Van Thienenlaan in Eindhoven voelen zich onveilig nadat een groep mannen met bivakmutsen een huis binnendrong en de bewoners mishandelde. "Geloof me: ik slaap nog liever ergens op straat dan hier." zegt Usman Qureshi.

Natan woont naast het huis waar de mannen binnendrongen. "Ik hoorde allemaal lawaai en even later viel een schilderij op de grond. Toen ik naar buiten liep, zag ik een van de mannen het steegje hier tegenover in rennen. Hij droeg een bivakmuts en had een hamer in zijn handen."

"Ik was bang en wist niet meteen wat te doen."

Samen met buurman Usman ging hij het huis in. "Twee bewoners waren nog binnen, bloedend. De tv was kapot geslagen en er lagen deuren uit. Ik was bang en wist niet meteen wat te doen. We hebben toen meteen 112 gebeld." Natan heeft amper geslapen. "Het blijft maar door mijn hoofd spoken. Want wat gebeurt er een volgende keer? Wat als die mannen terugkomen?"

Het is niet voor het eerst dat er zoiets heftigs gebeurt bij zijn buren. "In mei heeft een man zichzelf in brand gestoken. Hij rende hiernaast brandend naar binnen. Dat was heel eng. Die man bleek een broer van een van de bewoners. Hij is uiteindelijk overleden in het ziekenhuis."

Sinds de drie mannen in het huis naast Natan zijn gaan wonen, heeft hij veel last van geluidsoverlast. "Ze maakten veel herrie en dat is vervelend als je er de volgende dag vroeg uit moet om te werken." Het liefst zou Natan verhuizen. "Maar er is op dit moment geen ander huis voor ons beschikbaar."

De dochter van Usman is enorm geschrokken. "Ze heeft één van de bloedende mannen gezien. Ik heb haar gezegd dat het een toneelstukje was. Maar maandagmorgen durfde ze het huis niet uit. Ze zag later ook een bloedvlek op de voordeur en was doodsbang." Usman wil zo snel mogelijk verhuizen. "Geloof me: ik slaap nog liever ergens op straat dan hier."

"In onze ogen is de beste oplossing dat deze mensen een andere woning krijgen."

Het huis waar de mishandeling plaatsvond wordt verhuurd door KH Bemiddeling. Een woordvoerder laat weten dat zij het onderzoek afwachten. "Wij gaan in gesprek met de politie en met de bewoners. We willen gaan op zoek naar de beste oplossing voor alle partijen. Het is onrustig en dat willen wij voorkomen. In onze ogen is de beste oplossing dat deze mensen een andere woning krijgen, zodat de rust daar terugkomt."

