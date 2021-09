Granaten gevonden in Breda: politie zoekt fietsers en 112-beller

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Aanknopingspunten na vondst granaten in Breda: fietser(s) en 112-meldingen

In de zaak van onder meer twee gevonden granaten in Breda is de politie op zoek naar één of twee fietsers. Dit blijkt maandagavond in de uitzending van Bureau Brabant. Het is niet duidelijk of het gaat om een en dezelfde fietser. De granaten werden in mei in kritieke toestand gevonden en onschadelijk gemaakt bij twee bedrijven van dezelfde familie. Dit precies een week na elkaar.

De eerste granaat werd gevonden bij Boulangerie Paris aan de Baliëndijk in de nacht van 22 op 23 mei. Een week later was het raak aan de Kleine Krogt bij Budget Banden.

De gevonden granaten maken volgens de politie deel uit van een reeks bedreigingen aan het adres van één familie met als oorzaak vermoedelijk een conflict in het criminele circuit. Incidenten die volgens de politie leiden tot grote onrust in de stad.

Anonieme telefoontjes

Behalve de twee fietsers vindt de politie ook twee anonieme 112-meldingen in deze zaak opvallend. Telefoontjes die in de uitzending van Bureau Brabant te horen zijn. De politie vermoedt dat de meldingen zijn gedaan door iemand die meer weet van de bedreigingen en intimidaties.

Het was in mei niet de eerste keer dat een explosief werd gevonden aan de Kleine Krogt. In januari was dit ook al het geval. Toen lagen er ook kogelhulzen. De eigenaar van het bedrijf werd bovendien enkele dagen vóór de vondst van een eerder explosief aan de Baliëndijk ook al beschoten. Dit gebeurde bij zijn huis aan de Bruno Renardstraat. Hij kon wegrennen en werd niet geraakt.

De politie hield in deze zaak eerder al vier mensen aan, maar met de aanhoudingen hielden de bedreigingen en intimidaties niet op.

