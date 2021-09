Slachtoffer in kritieke toestand na zware mishandeling in Eindhoven

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision vergroot

Een van de slachtoffers van de zware mishandeling zondag in Eindhoven, ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Dat meldt de politie maandagavond. Het andere slachtoffer raakte zwaargewond aan zijn arm.

Twee gemaskerde mannen drongen zondagavond rond tien over acht een huis aan de Van Thienenlaan binnen. Twee bewoners werden zwaar toegetakeld, een derde bewoner bleef ongedeerd. Na de mishandeling vluchtten de daders de wijk in.

Beide gewonden zijn 34 jaar oud en Pools. De politie is nog altijd op zoek naar de mannen die het tweetal zwaar toetakelden.

Een buurman die een paar deuren verder woont in de Van Thienenlaan in Eindhoven, heeft de mishandeling door gemaskerde mannen zondagavond zien gebeuren. Hij is geschrokken van wat er is gebeurd en zegt dat er al veel langer overlast is in de straat.

