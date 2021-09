Flitspaal en betere verlichting: Breda grijpt in op fatale oversteekplaats

De politie doet dinsdag onderzoek op de kruising na het fatale ongeluk (foto: Tom van der Put / SQ Vision). vergroot

Een flitspaal en betere verlichting moeten de Westerparklaan in Breda, waar dinsdag een fietsster omkwam bij een ongeluk, veiliger maken. Wanneer de maatregelen precies worden genomen kon een woordvoerder van de gemeente Breda dinsdag niet precies zeggen. "Het is verschrikkelijk wat er vandaag is gebeurd", zegt ze. "We willen nu doorpakken, maar voor de flitspaal moet het Openbaar Ministerie toestemming geven."

Sandra Kagie Geschreven door

Het fatale ongeluk gebeurde op de oversteekplaats op de kruising van de Westerparklaan met het Heilaarpark en de Weerschijnvlinder. Daar staan verkeerslichten. Toch was het dinsdag niet de eerste keer dat het er helemaal mis ging.

Na een ernstig ongeluk op dezelfde plek in oktober vorig jaar heeft de gemeente Breda de situatie al extra bekeken, zegt de woordvoerder. Toen raakten twee tienermeisjes ernstig gewond bij een aanrijding op dezelfde oversteekplaats. Een flitspaal op die plek moet er volgens haar voor zorgen dat er minder hard wordt gereden en dat er minder vaak door rood wordt gereden. "Vaak de oorzaak van ongelukken die op deze plek gebeuren", zegt ze.

Eerder al dodelijk ongeluk

Hoe het ongeluk dinsdag kon gebeuren, is overigens nog niet duidelijk. Dit wordt door de politie onderzocht. Behalve de flitspaal wil de gemeente Breda ook zorgen voor betere verlichting om de zichtbaarheid te verbeteren.

In mei 2019 vond op precies dezelfde plek een dodelijk ongeluk plaats. De 28-jarige Sten Ideler uit Etten-Leur kwam toen om het leven nadat hij op zijn fiets geraakt werd door een taxichauffeur uit Oosterhout. Toen reed de taxichauffeur veel te hard en door rood.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.