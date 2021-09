Kroegen lopen warm voor een ouderwets feest (tot twaalf uur)

Een stapavond in Café Philip (foto: Tren Braat). vergroot

Met de versoepelingen in het vooruitzicht maken kroegen zich klaar om zaterdag weer een ouderwets feestje te bouwen. Tot twaalf uur ’s nachts weliswaar maar dat maakt de horecabazen niet uit: ze mogen weer en dat is voor nu goed genoeg. En waar sommige ondernemers de eerste stapavond wat extra sjeu willen geven door groots uit te pakken, vertrouwen andere op hun vaste klantenkring en oude recept.

Zaterdag zijn er voor de horeca binnen bijna geen beperkingen meer. Er zit geen maximum aan het aantal gasten meer en dus kan er weer gestapt worden. Uiteraard moet iedereen die naar binnen wil wel een geldig coronatoegangsbewijs hebben.

Café Philip in Tilburg was het grootste deel van de coronatijd gesloten. Het stapcafé richtten zich voor de komst van het virus vooral op het uitgaansleven en had verder nauwelijks een terras. Om het café zaterdag goed op de kaart te zitten, pakken ze zaterdag groot uit. "Je kan bij ons al vanaf drie uur ’s middags stappen", zegt marketing manager Trent Braat. "Ook hebben we bekende DJ Tony Junior die komt draaien en we geven vijfhonderd pils weg aan de eerste gasten."

''Ik richt mij op de vaste gasten.''

Maar niet alle ondernemers pakken het op deze manier aan. Bij Feestcafé de Prins in Tilburg bepalen ze zaterdag aan de hand van de behoefte van gasten wanneer het binnen een feestje wordt. "Ons terras is ’s middags al open", zegt eigenaar Rick Broers. "Willen de gasten dat het feestje begint, dan zijn we er in mum van tijd klaar voor. Het wordt een normale stapavond, voor zover je stappen tot twaalf uur 's nachts normaal kan noemen."

Rick heeft geen actie bedacht voor zaterdag. "Ik richt me liever op onze vaste gasten. Wij hebben meerdere verenigingen die hier komen. Dan geef ik hun liever een gratis shotje dan mensen die hier normaal niet stappen."

Een ouderwets avondje stappen is waar Rick zich op richt en dat geldt ook voor het café van Gert-Jan van der Zee. Hij is mede-eigenaar van het Eindhovense Café Costa. Hij speelt zaterdag in op het voetbal. "We mogen ook weer schermen ophangen dus we zenden om half vijf PSV uit. We hopen dan dat de mensen na de wedstrijd lekker blijven hangen om bij ons de derde helft te vieren."

Eén ding hebben alle drie de mannen met elkaar gemeen: ze hebben er ontzettend veel zin in. Want iedereen kan weer doen waar hij goed in is. "We willen ons café zaterdag weer goed op de kaart zetten, daarom hebben we er ook voor gekozen om flink te investeren", zegt Trent van de Philip. "Maar ook met het idee dat mensen na zaterdag terug blijven komen."

En dat de meeste mensen er zin in hebben, merken de kroegen wel. "We krijgen zoveel berichtjes", zegt Gert-Jan. "De mensen staan gewoon te springen. Ik denk dat ze helemaal niet bezig zijn met waar de leukste dj komt of waar je een gratis drankje krijgt. Ze kunnen weer en dat telt."

