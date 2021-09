Nikkie de Jager spreekt bij VN over discriminatie en genderongelijkheid

Nikkie de Jager bij de Verenigde Naties (foto: United Nations). vergroot

De wereldberoemde YouTuber Nikkie de Jager uit Uden heeft woensdagmiddag gesproken op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Daar komen vertegenwoordigers van alle 193 landen die lid zijn van de VN op af. De Jager sprak vooral over genderongelijkheid en discriminatie van de LHBTQ-gemeenschap.

Nikkie de Jager is sinds 2020 ambassadeur voor de Nederlandse tak van de Verenigde Naties. De Verenigde Naties richt zich wereldwijd op belangrijke thema's als mensenrechten, internationaal recht en mondiale veiligheid.

Woensdagmiddag sprak De Jager bij een speciaal evenement van de VN: ‘Leaving No One Behind’. In die sessie kwamen allerlei mensen aan het woord die zich inzetten voor de LHBTI-gemeenschap.

"Mensen verwachtten dat ik kon vertellen wat er in de wereld speelde."

De Jager vertelde onder andere hoe ze moest wennen aan haar voorbeeldrol. "Ik kwam natuurlijk in 2020 uit de kast en daarna had ik uit het niets een rol om te vervullen. Mensen keken ineens naar mij en verwachtten dat ik hen kon vertellen wat er in de wereld speelde. Maar ik had geen idee."

Vanaf dat punt wilde de Udense zelf ook beter op de hoogte zijn en haar eigen platform gebruiken om mensen iets bij te brengen. Zo laat ze binnenkort verschillende organisaties haar Instagram-account overnemen om mensen iets te leren over de LHBTI-gemeenschap. En met ruim 15 miljoen volgers spreekt ze daarmee een groot publiek aan.

''We hebben bondgenoten nodig."

"Natuurlijk schrok ik eerst toen ik werd gevraagd om ambassadeur te worden van de Verenigde Naties. Ik dacht: waarom ik? Maar door meetings bij te wonen probeer ik mijn kennis over de gemeenschap over te dragen. Er zijn nu eenmaal zo veel dingen waar mensen niks vanaf weten."

Hoewel De Jager een duidelijk doel voor ogen heeft, ziet ze ook in dat de weg daar naartoe niet de makkelijkste is. "We hebben bondgenoten nodig", zegt ze. We kunnen zo hard roepen als we willen, maar uiteindelijk moeten ‘normale’ mensen het voor ons opnemen. Het is triest dat de wereld zo werkt, maar bondgenoten zijn wat we nodig hebben."

