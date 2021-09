Aantal eerste coronaprikken stijgt: zo staat het ervoor in jouw gemeente

De XL-vaccinatiestraat in de evenementenhal van Breepark in Breda (archieffoto: GGD West-Brabant). vergroot

Afgelopen week gingen meer mensen hun eerste coronaprik halen dan de weken ervoor. De drie weken ervoor was er een daling in het het aantal eerste vaccinaties. De verplichte coronapas bij evenementen, in de horeca en theaters trekt meer mensen naar de priklocaties.

Vorige week haalden precies 7.582 Brabanders hun eerste prik. Een week daarvoor was dit gedaald tot een dieptepunt van 5.200.

Bekijk in de grafiek het aantal eerste prikken per week in Brabant, van de afgelopen twee maanden. Of bekijk deze hier in volledig scherm.

Opschalen

Sinds de aankondiging van de verplichte coronapas, hebben de GGD's opgeschaald. Zo heeft de GGD Brabant Zuidoost de openingstijden van de priklocatie in Eindhoven kort na de persconferentie verruimd. Daar wordt nu niet om de dag, maar elke dag gevaccineerd. Vrijdag meldde Omroep Brabant al dat meer mensen zich meldden voor een prik, nu zijn er dus ook de officiële cijfers.

Vanaf komende zaterdag moeten bezoekers van horeca, theater of concertzaal een coronatoegangsbewijs laten zien. Dat is een vaccinatiebewijs, een negatieve test of een bewijs van herstel van corona.

Toch is het aantal eerste prikken van vorige week ook weer niet explosief hoog, als je naar het verloop van de hele coronacrisis kijkt. Eerder schommelde het een aantal eerste prikken wekenlang rond de 8.000. Op het hoogtepunt van de vaccinatiecampagne werden in een week ruim 148.000 eerste prikken gezet in Brabant. Wel is opvallend dat het nu na weken van daling weer stijgt, kort na de bekendmaking van de komst van de coronapas.

Vaccinatiegraad

Het aantal volwassen Brabanders dat een eerste prik heeft gehad, ligt in de meeste gemeenten tussen de 85 en 90 procent. Brabant doet het daarmee relatief goed ten opzichte van andere provincies. In Alphen-Chaam is het aantal eerste prikken met 93 procent het hoogst. In de gemeente Altena en enkele grote steden ligt de vaccinatiegraad lager.

Bekijk in de grafiek hoeveel volwassenen in jouw regio een eerste prik hebben gehad, of bekijk deze in volledig scherm. Klik op een gemeente voor meer cijfers en info.

Volledig gevaccineerd

Ruim 1,4 miljoen Brabanders zijn nu volledig gevaccineerd door de GGD. Het gaat bij deze cijfers alleen om prikken die door de drie GGD's zijn gezet. Cijfers van bijvoorbeeld huisartsen en ziekenhuizen zijn in dit getal niet meegenomen. In werkelijkheid ligt het aantal volledig gevaccineerden dus nog hoger.

Het RIVM kan niet zeggen hoeveel mensen in heel Brabant volledig zijn gevaccineerd. Landelijk wordt dit getal wel bijgehouden: tot en met afgelopen maandag zijn er zo’n 23,4 miljoen coronaprikken gezet. Daarmee heeft 86 procent van de volwassenen inmiddels een eerste prik ontvangen. Precies 82,1 procent van de Nederlanders is volledig gevaccineerd, blijkt uit de laatste cijfers.

Bekijk in de grafiek hoeveel volwassenen in jouw regio volledig gevaccineerd zijn, of bekijk deze in volledig scherm. Klik op een gemeente voor meer cijfers en info.

