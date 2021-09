Eindelijk weer kampioen worden, dat is wat telt voor basketballers Heroes

Shane Hammink nieuw bij Heroes Den Bosch (Foto: Christian Aarts) vergroot

Met 16 kampioenschappen is Den Bosch afgetekend recordhouder in het Nederlandse basketbal. Maar de laatste titel dateert alweer van 2015. Vrijdagavond begint het nieuwe seizoen. Voor nieuwkomer Shane Hammink is het doel duidelijk. “Kampioen worden.”

De 27-jarige Hammink is nieuw in Den Bosch. Met zijn Heroes opent de guard het seizoen in de Maaspoort tegen titelverdediger Leiden, waar zijn vader Geert Hammink de coach is. In het Omroep Brabant radioprogramma de Zuidtribune ging de jonge Hammink in op het duel met zijn vader. “Ik heb eerder tegen teams gespeeld waar hij coachte en toen speelde ik niet goed. Nu wil ik hem verslaan en goed spelen.”

Shane Hammink is niet de enige nieuweling bij Heroes dat een flinke metamorfose heeft ondergaan. Ook de Nederlanders Mohamed Kherrazi en Keime Helfrich zijn gehaald, net als de Fin Edon Maxhuni en de Amerikanen Austin Price, Clay Mounce en Mike Carlson.

Met Erik Braal, die met Donar drie keer kampioen van Nederland werd, is er ook een nieuwe coach. Hammink, die in Groningen ook met Braal werkte is enthousiast over zijn coach. “Hij heeft veel ervaring, luistert naar ons als spelers en weet wat we moeten doen om kampioen te worden.”



In de strijd om het kampioenschap is Donar de grootste concurrent van Den Bosch. Leiden, dat Heroes versloeg in de finale van de play-offs van afgelopen seizoen, is ook een serieuze kanshebber.

Nieuw dit seizoen is dat Heroes Den Bosch speelt in de BNXT-league, een gezamenlijke competitie met België. Beide landen beginnen met een nationale competitie. Vanaf februari is er een gecombineerd deel. In mei zijn de nationale play-offs en daarna nog de strijd om het gecombineerde Belgisch-Nederlandse kampioenschap. Den Bosch komt ook nog uit in de FIBA Europe Cup.

Bij het treffen tussen Heroes en Leiden mag voor het eerst sinds maart vorig jaar ook weer publiek bij een officiële wedstrijd in de Maaspoort aanwezig zijn. Shane Hammink heeft alvast veel familie en vrienden uitgenodigd voor de seizoensopener tegen zijn vader. “Den Bosch heeft vorig seizoen de finale verloren van mijn vader, hopelijk gaan we dat dit jaar corrigeren.”

