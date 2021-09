Sinterklaasintochten gaan bijna overal door, bekijk hier het overzicht

Ook dit jaar geen volle Kade die de Sint welkom heet (Foto: Sint Nicolaas Comité Roosendaal) vergroot

Veel gemeenten in Brabant kiezen er voor de intocht van Sinterklaas in november gewoon door te laten gaan, zo blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. Maandag zorgde het besluit van het Sint Nicolaas Comité in Roosendaal voor veel ophef, nadat was besloten de intocht te schrappen vanwege de coronamaatregelen. Het CDA in Roosendaal stelde al raadsvragen over dit besluit.

"Na de laatste persconferentie van Rutte konden we een normale intocht echt vergeten", verklaarde voorzitter Arjan den Ouden. Hij gaf aan dat een coronacheck uitvoeren bij alle bezoekers 'niet te doen' is. Maar is zo'n check wel nodig? Het comité in Roosendaal lijkt alleen te staan in die overtuiging. Veel andere gemeenten gaan voor een 'normale' intocht.

Doorstroomevenement

"De intocht is een zogenaamd doorstroomevenement en die kunnen gewoon doorgaan zonder coronatoegangsbewijzen", zo laten de gemeente Boxtel en Sint-Michielsgestel weten. Alleen voor feestjes binnen is een coronacheck nodig.

Ook in Helmond zien ze weinig beren op de weg: "Op dit moment is er geen aanleiding dat de intocht geen doorgang kan vinden." In Bergen op Zoom houden ze een kleine slag om de arm, daar wordt gewerkt aan verschillende scenario's.

Voor veel gemeenten geldt dat ze de knoop binnenkort doorhakken. Bekijk hier hoe de situatie is in jouw gemeente:

Wachten op privacy instellingen...

Eerder legde Kenny Meesters van de Universiteit van Tilburg uit hoe het kan dat de organisatie van het ene evenement besluit te annuleren vanwege de coronaregels, terwijl een andere organisatie juist alles door laat gaan. Meesters: "De overheid zegt alleen wat de regels zijn, verder mag iedereen zelf weten hoe daar invulling aan wordt gegeven."

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.