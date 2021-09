'Dit gebeurt niet spontaan', zeggen omstanders na brand bij school

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 'Brandstichting,' zeggen kijkers bij school, 'dit gebeurt niet spontaan'

Leerlingen en ouders hebben zondagmorgen de schade bekeken aan basisschool Het Baken in Oss. Een container naast de school stond zaterdagavond in brand en het vuur sloeg over naar de naastgelegen basisschool. "Brandstichting", zeggen de kijkers eensgezind. "Het is te toevallig dat vorig weekend de andere basisschool in dezelfde straat ook al vlam vatte", zegt Anita Theunisse die met eigen ogen de schade wil zien.

De politie onderzoekt de oorzaak van de brand, ze houdt hierbij rekening met brandstichting. Vorig weekend ging het al mis bij de John F. Kennedyschool in dezelfde straat. Deze school had uiteindelijk vooral roet- en waterschade. Kinderen van een aantal klassen van deze school werd daarom door Het Baken opgevangen.

"Dat zijn vooral bovenbouwleerlingen", weet Anita die bij de school staat te kijken. "In hun lokalen is het vuur nu niet geweest, dus best kans dat deze leerlingen maandag gewoon naar school kunnen."

"Ik snap niet dat iemand dit doet."

De brand heeft vooral de buitenkant van het gebouw beschadigd, maar hoe groot de schade aan basisschool Het Baken is, moet in de loop van zondag blijken. De school doet daar nog geen mededelingen over.

Meike van 11 en Eleanor van 8 staan een beetje beteuterd naar hun school te kijken. "Ik snap niet dat iemand dit doet", zegt Meike. 'Wie doet dit?", vraagt Eleanoor zich hardop af. Beiden wachten vol spanning af of ze maandag gewoon naar school kunnen.

"Ik vind het spannend omdat ik niet weet hoe mijn klas er nu uitziet."

"Ik ben een beetje zenuwachtig", zegt Meike. "Ik weet niet hoe mijn klaslokaal eruit ziet en hoe de school nu ruikt." Eleanoor vult haar aan: "Ik vind dit echt niet fijn. Ik ben ook boos. Niet leuk dat mensen dit doen."

Rosita Jacobs staat bij de meisjes en ze is er ook van overtuigd dat de brand is aangestoken. "Ik hoorde zaterdagavond dat de school in brand stond. Die brand is niet spontaan in een container ontstaan. Ik vind het heftig, ik schrik hiervan."

"Maandag gaan we overleggen hoe we onze inwoners weer een veiliger gevoel kunnen geven."

De gemeente Oss kon zondag niet reageren op de twee branden in korte tijd bij de basisscholen. Ze gaat maandag de veiligheid bespreken. "Na dit overleg kunnen we meer zeggen over hoe we de veiligheid gaan aanpakken voor onze inwoners", aldus een woordvoerster. In het verleden had Oss vaker te maken met brandstichtingen. Vooral auto's moesten eraan geloven. Na een aantal maanden relatieve rust gaat het nu na de zomer weer mis.

