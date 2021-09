'PSV-onwaardig', reageert René van de Kerkhof na nederlaag tegen Willem II

Willem II viert de overwinning op PSV (foto: ANP / Olaf Kraak). vergroot

"PSV maakt drie doelpunten, maar Willem II wint met 2-1." Het is de heldere analyse van René van de Kerkhof, op deze maandagochtend. Hij doelt op het eigen doelpunt van PSV-spits Eran Zahavi én de blunder van keeper Joël Drommel op een inzet van Ché Nunnely, waardoor Willem II de drie punten zaterdag in Tilburg hield. Broer Willy van de Kerhof wijt dat aan een gebrek aan zelfvertrouwen bij de Eindhovenaren.

"PSV heeft goed gespeeld, maar verloren", geeft Willy van de Kerkhof aan in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio. De Eindhovenaren hadden in zijn ogen de wedstrijd in de eerste helft al op slot moeten gooien, maar ze misten de kansen. "Doodzonde", concludeert hij. "Je geeft drie punten weg."

"Ook chapeau voor Willem II", gaat René verder. "Ze hebben als ploeg met een klein budget toch de ploeg met het grote budget verslagen." Dat moet PSV aan het denken zetten: "Ze staan toch alweer vier punten achter op Ajax en een paar doelpuntjes", concludeert hij, wetende dat het er iets meer dan een paar zijn. Het doelsaldo van de Amsterdammers is na zeven wedstrijden immers +29; dat van PSV +7.

"PSV-Spelers zijn voorzichtig, ze willen geen fouten maken."

Dat de nederlaag tegen Willem II gewoon pech was, betwijfelt Willy. Hij heeft het vooral over een gebrek aan zelfvertrouwen bij de Eindhovenaren. En zelfvertrouwen krijgen spelers volgens hem alleen wanneer je je vaste spelers zoveel mogelijk laat spelen.

"Spelers zijn voorzichtig, ze willen geen fouten maken", analyseert hij. Het vele wisselen van PSV-trainer Roger Schmidt is volgens hem de oorzaak van dit gebrek aan vertrouwen en vastigheid. "Niemand weet als dat bord omhoog gaat wie eruit moet. Dat is niet goed."

"Nu startte Schmidt met het sterkste elftal en dan schieten ze de kansen er niet in."

Ook René is 'geen voorstander van al dat wisselen', haakt hij in. "Maar nu startte hij met het sterkste elftal en dan schieten ze de kansen er niet in. Daar kan Schmidt ook niks aan doen."

Alles bij elkaar genomen had PSV volgens hem de wedstrijd tegen Willem II gewoon moeten winnen. Dit zeker na het echec tegen Feyenoord van vorige week toen PSV in eigen huis met 0-4 het schip in ging tegen de Rotterdammers. Dat PSV nu opnieuw niet wist te winnen, noemt hij 'PSV-onwaardig'.

