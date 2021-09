Man doodde zijn dochter, zoon, vrouw en moeder: maar waarom?

Verdachte Onur K. (foto: Politie). Een enorme bloemenzee aan de Dasseburcht (foto: gemeente Etten-Leur). Volgende Vorige vergroot 1/2 Verdachte Onur K. (foto: Politie).

De rechtbank in Breda behandelt woensdag de geruchtmakende gezinsmoord in Etten-Leur. Een vader zou vorig jaar zijn zoontje, dochtertje, vrouw en moeder hebben vermoord. De zaak veroorzaakte een schok bij de nabestaanden en in de buurt. Een viervoudige moord komt bijna nooit voor.

Het drama speelde zich af op vrijdag 27 maart of zaterdag 28 maart in een huis aan de Dasseburcht in Etten-Leur. Politie en OM denken dat de verdachte vader Onur K. (34) eerst alle gezinsleden heeft verdoofd. Daarna heeft hij ze een voor een gewurgd: dochter Deniz (2) zoon Atakan (6), zijn vrouw Gulcan (31) en zijn moeder Hikmet Durmusoglu (65)

Toen een familielid geen contact kreeg met het gezin besloot hij zaterdagavond te gaan kijken. Tot zijn ontzetting ontdekte hij vier doden. De vader was intussen spoorloos. De politie keek naar hem uit en maakte op zondagmiddag na de moord zijn naam en foto openbaar. Op dinsdagmiddag herkenden ooggetuigen hem bij een viaduct over de A58 in Etten-Leur. Ze waarschuwden de politie en die kon hem inrekenen.

Er volgden diverse tussentijdse zittingen in zijn zaak maar de man weigerde te komen. Psychiaters en psychologen hebben hem nog onderzocht. Over de uitkomst daarvan is nauwelijks wat bekend.

Over het motief blijft duister. In diverse media is gesuggereerd dat hij enorme schulden had. Hij ontkent zelf alles en zegt dat hij werd ontvoerd en dat anderen dit zijn gezin aandeden.

De man moet woensdag verplicht verschijnen op zijn proces. De rechtbank heeft een 'bevel medebrenging' opgesteld en dat betekent dat hij desnoods onder dwang vanuit zijn cel in Noord-Holland naar de rechtszaal in Breda moet worden vervoerd.

