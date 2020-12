Viervoudige familiemoord in Etten-Leur: verdachte moet verplicht naar rechtszaak

Verdachte Onur K. (foto: politie). vergroot

Onur K., verdacht van een viervoudige familiemoord in Etten-Leur, moet verplicht naar de rechtbank komen als zijn zaak inhoudelijk wordt behandeld. Dat heeft de rechtbank in Breda vrijdag bepaald. Justitie vermoedt dat K. in maart van dit jaar zijn moeder, zijn vrouw en zijn twee kinderen heeft gedood. Hij zou ze één voor één hebben gewurgd, denkt justitie.

Ron Vorstermans Geschreven door

Na de moorden sloeg de man op de vlucht. De politie verspreidde daarom zijn naam en zijn foto. Een voorbijganger zag hem vervolgens op een viaduct staan, waar hij later werd opgepakt. Tot nu toe is K. nooit bij de inleidende zittingen in het proces aanwezig geweest.

Politie haalt K. op in zijn cel

"Hij moet er zijn", verklaart de rechtbank. "Dit is een zaak die we niet gaan behandelen als de verdachte er niet bij is." Om dat te bereiken zal een zogenaamd 'bevel medebrenging' worden uitgevaardigd. Dat betekent dat de politie hem in zijn cel ophaalt en aflevert in de rechtszaal.

K. wacht nog op het rapport van het Pieter Baan Centrum. Zodra de gedragsdeskundigen over hem hebben gerapporteerd, kan de inhoudelijke behandeling van de zaak beginnen.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.