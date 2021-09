Gokverslaafde Onur K. verdacht van gezinsmoord: 'Waarom heb je dit gedaan?'

Verdachte Onur K. (foto: Politie). vergroot

De vader die in Etten-Leur zijn twee kinderen, vrouw en moeder zou hebben gewurgd was gokverslaafd en zat diep in de schulden. Hij hield de financiële problemen verborgen voor zijn gezin. Met fatale gevolgen. Maar hij zwijgt over het motief voor de moorden. 'Onur alsjeblieft! Waarom heb je dit gedaan?', smeekte zijn schoonmoeder tijdens de rechtszaak.

Ze deed dat met tranen in de ogen, via een videoverbinding vanuit Turkije. Die was te zien en te horen in de rechtszaal in Breda.

De (schoon)moeder en oma vertelde dat ze dagelijks hun graven bezoekt. "Ik ga iedere dag naar de kinderen, ik spreek met hen", zei de schoonmoeder van Onur met tranen in de ogen en de handen in het haar.

"Ik wist niet dat zoiets zo veel pijn kon doen. Hoor je dat Onur! Toen had je moed, nu heb je geen moed meer om te praten." Ze vroeg de rechtbank om de hoogst mogelijke straf. De vader en opa waren ook nog even in beeld. Volgens zijn advocaat is hij woedend op Onur en vindt hij het verschrikkelijk dat hij 'zijn prinses niet heeft kunnen beschermen'.

Gokverslaving en hypotheekschuld

De verdachte Onur K. (34) verscheen woensdagochtend voor het eerst in de rechtszaal. Op voorgaande zittingen weigerde hij te komen: nu moest hij. De man wilde niks zeggen en verwees naar de verklaringen die hij aflegde bij de politie. Op alle vragen van de rechtbank antwoordde hij met het woord: 'zwijgrecht'. Soms zei hij net iets meer.

De rechtbank schetste het leven van Onur. De man die vier familieleden zou hebben gedood, had al jaren een gokverslaving. Online gokte hij via een website: er ging meer uit dan er binnen kwam, vatte de rechtbank samen uit het dossier. Zijn schuld was vele tienduizenden euro's.

Onur woonde eerst met zijn gezin ergens anders in Etten-Leur maar hij betaalde zijn hypotheek niet. En daarom moest hij dat huis uit en werd het door de bank verkocht. Hij streek met het gezin bij zijn moeder neer.

In oktober 2019 kocht hij opnieuw een huis in zijn woonplaats. Maar hij betaalde niks en kreeg te maken met forse boetes, nog voordat hij de sleutels kreeg.

Broer kan niets zeggen

De broer van Onur zat ook in de zaal. Hij was het die de lichamen ontdekte op die bewuste zaterdag 28 maart 2020. Omdat hij al even geen contact met het gezin kreeg.

De broer voelde zich ‘niet in staat’ om wat te zeggen, volgens zijn advocaat. Een medewerkster van Slachtofferhulp las zijn verklaring voor. Hij beschuldigde daarin zijn broer van leugens. "Een vrouw die van je hield, je onschuldige kinderen, onze moeder, onze rots. Is dit wat ze verdiende?"

Onur is onderzocht. Daar is geen ernstige stoornis uitgekomen, behalve dan de gokverslaving. Er is geen tbs-advies gegeven. Deskundigen zagen bij hem dat hij altijd bezig is met het vermijden van confrontaties en ontkennen van problemen. Als problemen aan het licht zouden komen zou dat te schaamtevol zijn. Pijnlijk gezichtsverlies zou dit betekenen, haalde de rechtbank uit het rapport.

Woensdagmiddag komt het Openbaar Ministerie (OM) met de aanklacht en een ongetwijfeld (zeer) hoge strafeis.

