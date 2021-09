Lisa hoorde van haar moeder dat er brand was op haar school: 'Echt stom'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Boosheid, verdriet en veel schrik bij de ouders, kinderen en leerkrachten die woensdagochtend aankomen bij de Nicolaasschool in Oss.

Boosheid, verdriet en veel schrik bij de ouders, kinderen en leerkrachten die woensdagochtend aankomen bij de Nicolaasschool in Oss. Dinsdagnacht was er brand bij hun school, waardoor de fietsenstalling van de leerkrachten en de gymzaal onbruikbaar raakten. Het is de derde brand op een basisschool in korte tijd en de schrik zit er dan ook goed in.

Janneke Bosch

"Daar zaten de juffen altijd", zegt Beis (10) terwijl hij kijkt naar het zwartgeblakerde stuk achter de school. "En nu kan dat niet meer. Het lijkt wel een afgebrande schuur." Hij vind het 'helemaal niet leuk' dat er brand is geweest op zijn school. "Nu kunnen we niet gymmen." En een beetje zorgen maakt hij zich ook wel: "Dadelijk gebeurt het nog een keer. Ik snap niet dat iemand dit doet. Je gaat toch niet zomaar een school afbranden?"

"Het is verschrikkelijk. Ik weet niet hoe ik dit uit moet leggen."

Ouders die hun kinderen komen brengen, reageren net zo geschokt. "Vreselijk, verschrikkelijk", zegt Cassandre op het schoolplein. "Dit moet stoppen, ik weet niet wie zoiets zou doen. Misschien meer camera's, extra beveiliging? Mijn kind zit hier op school. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik weet ook niet hoe ik het uit moet leggen."

Daar hebben meer ouders last van. "De kinderen schrokken er enorm van", vertelt een andere moeder. "Vanochtend heb ik al wat foto's laten zien. Ze wisten al van andere scholen, maar nu is het bij hun eigen school." Dat hadden de ouders op het schoolplein niet zien aankomen. "Je verwacht het gewoon niet", zegt een moeder. "Hartstikke erg dat zoiets gebeurt."

"Ik hoorde van mama dat er brand was geweest."

Lisa is ook onderweg naar de klas. "Ik hoorde vanochtend al van mama dat er brand was geweest. Echt stom dat mensen dit doen. Het kost ook heel veel geld om weer te maken. En het is ook niet fijn voor de kinderen die hier buiten spelen."

Ondertussen loopt een juf naar binnen. Zij kreeg woensdagochtend al een berichtje in de appgroep waar ze met het team in zitten. "Het is echt ontzettend balen. Gelukkig is de brand wel buiten de school gebleven." En voor de jonge Beis heeft ze goed nieuws: "De gymlessen doen we buiten. We gaan gewoon door, we moeten ons alleen even aanpassen."

