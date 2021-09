Man (19) bedreigt schrijfster Lale Gül en hoort celstraf eisen

Het Openbaar Ministerie heeft zeven maanden jeugddetentie geëist tegen Oguz Ö. (19) uit Uden omdat hij schrijfster Lale Gül bedreigd zou hebben. Het OM in Amsterdam vindt dat hij geradicaliseerd is. Online dreigde hij met een aanslag. "Ik ben de grootste bedreiging voor de Nederlandse samenleving", schreef hij.

De 23-jarige Gül wordt sinds haar boek 'Ik ga leven' online bedreigd. In haar roman is ze kritisch over veel Turkse en Islamitische tradities. De Islamitische Ö. stuurde meerdere vervelende berichten naar Gül. In een daarvan schreef hij: "Jij staat officieel op de zwarte lijst van Sharia4holland."