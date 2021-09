Einde van een tijdperk: laatste sigaar rolt van de band in de Kempen

Na bijna 180 jaar is het over en uit voor de sigarenindustrie in de Kempen. Donderdag rolde de laatste sigaar van de band bij Scandinavian Tobacco Group in Eersel. De laatste twee fabrieken gaan dicht en daarmee komt er een einde aan een lange historie. Ook voor sigarenmaker Bea, die bijna dertig jaar aan de machines stond in Eersel: "Dat voelt best zwaar."

In Eersel werden namen als La Paz, Davidoff, Petit en Henri Wintermans geproduceerd, maar ook de kleinere namen Willem II en Hofnar. In de fabriek in Duizel werd alleen nog maar verpakt, maar jaren geleden werden daar de merken Mehari’s, Panter, Biddies en Balmoral.

Vanaf 1845 werden er miljarden sigaren gedraaid bij de verschillende fabrieken in de Kempen. Het was een booming business. Was, want de laatste jaren waren er nog maar twee over: Scandinavian Tobacco Group in Eersel en Royal Agio Cigars in Duizel. Nu sluiten deze dus ook definitief de deuren.

Het begon voor deze twee fabrieken allemaal in 1904. Sigarenfabriekjes schoten als paddenstoelen uit de grond in de regio. Laatbloeier Jacques Wintermans leende 200 gulden van zijn vader en begon in een schuurtje Wintermans & Zonen op, de voorloper van Agio.