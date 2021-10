Vermoorde oud-topman van Vlisco lag 6 weken dood in zijn villa

Het hek voor de villa aan de Eksterlaan in Lieshout (foto: Hans Janssen). vergroot

De oud-topman van de Vlisco, Willem van der Willigen, lag zes weken dood in zijn bosvilla in Lieshout, voordat hij werd gevonden. Hij werd op 11 juni gevonden in zijn huis aan de Eksterlaan, maar hij is al op 2 mei om het leven gebracht, concludeert het Openbaar Ministerie (OM) uit onderzoek. De twee verdachten staan vrijdagochtend terecht voor de rechtbank in Den Bosch.

De 50-jarige man uit Rosmalen en de 32-jarige vrouw worden beschuldigd van moord en diefstal. Ze zouden Willem van der Willigen op 2 mei om het leven hebben gebracht door met een hamer op zijn hoofd te slaan en hem daarna te wurgen of te laten stikken met bijvoorbeeld een kussen. Dat blijkt volgens het OM uit onderzoek. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen er van de weken daarna spullen uit het huis meegenomen te hebben. Ook worden ze verdacht van het stelen van geld en aandelen. Ze kwamen in beeld omdat zij op camerabeelden bij een pinautomaat te zien waren. Daar hebben zij grote geldbedragen gepind van de rekening van het slachtoffer. Grote geldbedragen

De zoons van Van der Willigen vonden hun vader op 11 juni dood in zijn bed. De familie van de oud-topman was aanwezig tijdens de zitting.

Het huis waar het slachtoffer werd gevonden, ligt in de bossen tussen Lieshout en Nuenen (foto: Hans Janssen). vergroot

De verdachten worden nu psychisch onderzocht. Enkel de advocate van de man is vrijdagochtend aanwezig tijdens de pro-formazitting. De man beroept zich vooralsnog op zijn zwijgrecht en zou het niet eens zijn met het psychische onderzoek. "Dan hou ik mijn kaken stijf op elkaar", zou hij tegen haar gezegd hebben. Of hij zich aan dat voornemen zal houden durft ze nu nog niet te zeggen. Nog een misdrijf

De man en vrouw worden ook verdacht van moord en diefstal in Amsterdam. De twee verbleven in mei en juni in verschillende dure hotels in Amsterdam. Op zaterdagmiddag 26 juni werden zij opgepakt in het huis van een 65-jarige man aan de Tollensstraat in Amsterdam. De bewoner van het huis werd daar dood gevonden. In een parkeergarage van een van die hotels vond de politie ook de auto van Van der Willigen. Uit het onderzoek van het OM blijkt dat hij op een soortgelijke manier om het leven kwam als Van der Willigen. Hij werd met een vaas tegen zijn hoofd geslagen en gewurgd met een riem. Ook de drie dagen na die moord zijn er spullen uit zijn huis gestolen. De volgende zitting is op 8 december. Dat is opnieuw een pro-formazitting. LEES OOK: 'Dode man in Lieshoutse villa is oud-topman Vlisco Willem van der Willigen' Man (70) dood gevonden in huis in Lieshout: ook sectie wijst op misdrijf Dood Vlisco-topman Willem van der Willigen: man en vrouw opgepakt

