6000 euro opgehaald voor gestolen paardenzadels en hoofdstellen

Alle hoofdstellen, zadels en tuigen van Paard en Meer werden afgelopen zondag gestolen. Een enorme kostenpost voor de organisatie die kinderen en jongeren met gedragsproblemen begeleidt. Er gloort hoop nu Breda Maakt Mij Blij geld gaat inzamelen. De eerste 6000 euro is al binnen.

De schade na de inbraak is 15.000 euro, een enorm bedrag voor Paard en Meer. Een moeder van een jongen die paardentherapie volgt, trok aan de bel bij Thibaud van der Steen van Breda Maakt Mij Blij. Hij zet nu een crowdfunding op.

Dat was niet de enige hulp die Sofie Sutarzewicz van Paard en Meer kreeg. "Er stonden continu mensen aan de poort met spullen die we mochten lenen of hebben. Dat is super natuurlijk!" Ze had niet verwacht dat er zoveel reacties zouden komen.

Kinderen

De kinderen waren geschrokken van de diefstal, vertelt Sofie. "We hebben er afgelopen week met hen over gepraat. Een aantal kinderen hebben zich afgemeld vanwege de schrik en de chaos."

Breda Maakt Mij Blij haalde eerder een groot bedrag bij elkaar om Reptielenhuis De Aarde in Breda te helpen. Ook verkochten ze 20.000 flessen wijn van kloosterzusters in Oosterhout. Initiatiefnemer Thibaud verwacht dat het deze keer zeker moet lukken om het streefbedrag binnen te halen.

Thibaud ging op bezoek bij Paard en Meer om te kijken naar het werk dat ze doen: