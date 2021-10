Advocaat van terreurverdachten denkt niet dat het tot officiële zaak komt

De advocaat van twee van de opgepakte terreurverdachten uit Eindhoven verwacht niet dat het tot een officiële zaak komt. Volgens Peter Plasman kunnen de mannen niet veroordeeld worden als niet is bewezen dat ze echt van plan waren politici iets aan te doen. In totaal negen mannen werden vorige week opgepakt toen bleek dat ze allerlei bedreigingen hadden geuit richting Mark Rutte, Geert Wilders en Thierry Baudet.

"Ze zijn ook gewoon ongelofelijk stom geweest", zegt Plasman. "Dat ontkennen mijn cliënten zelf ook niet." Volgens advocaat snappen de twee mannen zelf ook best dat ze zijn aangehouden. "Je schrikt gewoon als je die teksten leest. Maar zolang niet bewezen is dat ze naar die teksten willen handelen, doen ze niks strafbaars. Achter gesloten deuren wordt nu eenmaal van alles gezegd. Die vrijheid heb je ook in Nederland."

Het OM sprak vorige week over een 'terroristische dreiging die is afgewend'. Die dreiging zou gelinkt zijn aan terreurgroep IS, maar daar klopt volgens Plasman niks van. "Deze mannen zijn geworteld in Nederland en zijn in hun hele leven nog nooit met justitie in aanraking geweest. Ze hebben hun leven allemaal op de rit. Eén van mijn cliënten zei zelfs: 'Als ik ook maar een vermoeden had dat er echt iets serieus aan de hand was, zou ik zelf naar justitie zijn gestapt om dat te melden'."

Plasman verwacht dat het niet eens tot een officiële zaak komt. Dat optimisme komt deels voort uit de reactie van de rechter-commissaris. Die moest afgelopen week beslissen over het voorarrest van de verdachten. "Ze zei tegen ons dat ze gewoon niet begreep hoe dit kon. En waarom mijn cliënten geen afstand hebben genomen van die gesprekken. Maar zolang de inhoud van de teksten nog niet goed is onderzocht, kan ze het tegenover de samenleving niet maken om de jongens vrij te laten. Dat begrepen wij ook allemaal." Het voorarrest van de negen verdachten werd daarom verlengd.

De twee cliënten van Plasman komen uit Eindhoven. Vooralsnog maken de twee mannen zich geen zorgen om terug te keren in Eindhoven als ze worden vrijgelaten. "Als je ergens niet meer kan wonen omdat je foute grappen maakt, zit dit land wel heel raar in elkaar."

LEES OOK:

'Negen terreurverdachten hadden Rutte, Baudet en Wilders in vizier'

Buren terreurverdachten stomverbaasd: 'Moest een paar dagen bijkomen'

Negen terreurverdachten die trainden voor aanslag opgepakt in Eindhoven