Marianne Vos grijpt naast zege in Parijs-Roubaix: 'Voelde bijna als oorlog'

Marianne Vos is het zaterdagmiddag niet gelukt om Parijs-Roubaix op haar naam te schrijven. De renster uit Babyloniënbroek wilde met een uiterste krachtsinspanning de Britse Elizabeth Mary Deignan van de winst afhouden, maar ze kwam ruim een minuut tekort. Deze wielerklassieker werd voor het eerst door vrouwen gereden.

Vos was als één van de grootste favorieten van start gegaan. Ze had zo graag als eerste vrouw de 'Hel van het Noorden' willen winnen: "Natuurlijk hoop je zaterdag ook op een mooie manier die baan op te kunnen rijden", zei ze aan de vooravond tegen Omroep Brabant. Vos won eerder dit seizoen wel Gent-Wevelgem en de Amstel Gold Race.

Teuntje Beukhuis zeventiende

Ook Teuntje Beukhuis liet zich geregeld zien tijdens Parijs-Roubaix, die door de regen en het toch al zware keienparcours enorm veel vroeg van de deelneemsters. De Geldropse eindigde als zeventiende.

Deignan (32) bekroonde met haar triomf op de wielerbaan van Roubaix een ongelooflijke solo. Ze was 82 kilometer voor de eindmeet vandoor gegaan. "Het was niet zo gepland, maar ik dacht: ik ga maar door", aldus de winnares.

De twee jaar oudere Vos finishte in de Franse stad net binnen de 3 uur. Afgelopen weekend eindigde de kopvrouw van Jumbo-Visma ook als tweede in het wereldkampioenschap. In juni moest ze de zege in La Course by Le Tour de France (de Ronde van Frankrijk voor vrouwen) aan landgenote Demi Vollering laten.

'Het was heel lastig'

Vos versnelde op ongeveer 18 kilometer om de koploopster te achterhale. Achter haar gingen Ellen van Dijk en de Luxemburgse Christine Majerus hard onderuit, Amy Pieters had even ervoor moeten lossen. Vos kreeg alleen nog Longo Borghini mee. Op Carrefour de l'Arbre, een van de zwaarste kasseistroken, was Vos niet meer bij te houden voor de Italiaanse. Het verschil met Deignan liep terug, maar was voor de Britse nog ruim voldoende om het tot de wielerbaan van Roubaix vol te houden.

Vos maakte na afloop, voor de NOS, geen gefrustreerde indruk: "Het was zwaar, maar ook mooi en ontzettend gaaf. Ik moest wel continu gefocust zijn, want het voelde bijna als oorlog op de kasseien. Toch probeerde ik zoveel mogelijk van voren te rijden. Het was spekglad: het moest kennelijk zo zijn, deze eerste editie. Deignan plaatste een supersterke aanval. Toen ze ruim twee minuten voorlag wilde ik wat ondernemen, al was het heel lastig. Maar ik heb alles gegeven. "Vorige week was ik er dichter bij. Hier had Lizzie in de finale nog 2 minuten voorsprong. Dan weet je het eigenlijk wel. Ze heeft gewoon verdiend gewonnen."

Zondag staat de 118e editie bij de mannen op het programma. Mathieu van der Poel heeft zijn zinnen gezet op de overwinning.

LEES OOK:

'Hel van het Noorden' is droom die uitkomt voor Marianne Vos

Marianne Vos blijft hopen op vierde wereldtitel: 'Nog niet toe aan stoppen'