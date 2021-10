Den Bosch krijgt een foodmarkt en zo gaat hij eruit zien

Den Bosch krijgt volgend jaar een foodmarkt: De FAM, zo is dinsdagmiddag bekendgemaakt. Ook zijn de eerste schetsen vrijgegeven van de overdekte markt van 350 vierkante meter. "Een kleurrijke ontdekkingsreis van wereldkeukens", zo is de belofte.

"We willen een culinaire ontdekkingsreis creëren voor onze gasten. Met veel groen, grote tafels afgewisseld met gezellige knusse hoekjes", vertelt initiatiefnemer Stephanie Schulte. "Je ruikt wereldse geuren uit de verschillende keukens."

Foodmarkt De FAM opent in het eerste kwartaal van 2022 haar deuren op de Korenbrugstraat, midden in de binnenstad. In totaal komen er straks 200 zitplaatsen. Ook is er een terras met 25 zitplaatsen. De openingstijden zijn van 9.00 uur ’s ochtends tot 22.00 uur ’s avonds.

Zeven keukens

Toch is nog niet alles rond. De foodmarkt is nog op zoek naar ondernemers. "Er zijn al verschillende horecaondernemers in het vizier", schrijft de organisatie achter de hal. In totaal komen er straks zeven keukens in de foodhal.

Bestellen kan straks bij de bediening of via een QR-code op tafel. Bestellingen moeten vooraf worden betaald. Het idee is dat je zo bij verschillende ondernemers iets kunt kopen. De drankjes worden wel vanuit een centrale bar geserveerd.

Zorgen bij omwonenden

Maar omwonenden zijn niet allemaal te spreken over de plannen voor de Foodmarkt. Ze vrezen overlast van fietsen, bezoekers en van vrachtwagens die de horeca komen bevoorraden. Het wordt volgens hen veel te grootschalig, meldt DTV. Lokale partij Bosch Belang heeft daarom raadsvragen gesteld aan het college van B&W. Of dat nog wat it gaat halen is de vraag, de verbouwing is inmiddels in volle gang.

Niet de eerste

Den Bosch is zeker niet de eerste foodmarkt in onze provincie. Ook Breda en Eindhoven hebben al zo'n overdekte ruimte gevuld met kleine keukens. De eerste foodmarkt van Nederland werd geopend in Rotterdam.