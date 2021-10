Heftige beelden van gewelddadige woningoverval in Steenbergen

Heftige beelden van de vier overvallers die maandagochtend een huis binnendrongen in Steenbergen. Vlak daarvoor vielen ze de vrouw die in dat huis woont aan en overmeesterden haar. De beelden werden dinsdagavond getoond in Opsporing Verzocht, in de hoop de daders te vinden.

Op bewakingsbeelden van het huis is te zien hoe de vier mannen met bivakmutsen de vrouw overmeesterden toen ze naar haar auto liep om te gaan sporten. Die beelden werden dinsdagavond getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht. Het viertal dook op vanachter een tuinhuisje. Ze werkten haar naar de grond en gingen bovenop haar zitten. Bij de worsteling brak de vrouw haar enkel.

Huissleutels

Terwijl de vrouw werd vastgehouden en haar mond werd dichtgehouden, doorzocht een van de overvallers haar tas en pakte de huissleutels eruit. Twee van de gemaskerde overvallers gingen vervolgens naar het huis. Twee anderen bleven bij de vrouw en begonnen haar vast te binden. Uiteindelijk is op de camerabeelden te zien hoe ook een derde overvaller nog naar het huis ging. Hij had een tas bij zich.

De vrouw hield een gecompliceerde enkelbreuk over aan de overval. Ze is inmiddels geopereerd. Ook haar man raakte gewond, hij werd door de overvallers op zijn hoofd geslagen. De zoon van het echtpaar was ook thuis op het moment van de overval, maar hij raakte niet gewond. Wel werd hij bedreigd.

Witte bestelbus

De overvallers vluchtten uiteindelijk in een witte bestelbus. De politie heeft een uur later een witte bestelbus aangehouden op de A4 richting Rotterdam, daar zaten twee mensen in. Maar die konden niet gelinkt worden aan wat er gebeurd is bij die overval aan de Witte Ruiterweg in Steenbergen.

De politie hoopt in contact te komen met mensen die iets meer weten of hebben gezien. In het bijzonder wordt gezocht naar een jongen met een rugzak die rond halfnegen bij het huis langs fietste. Hij stopte daar even. De politie komt graag met hem in contact.

Bekijk hier de heftige beelden van het begin van de overval: