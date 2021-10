Harrie Lavreysen en zijn maten hebben met EK-titel nu alle titels op zak

De Nederlandse teamsprinters met in het midden Harrie Lavreysen op weg naar de Europese titel (foto: EPA / Peter Klaunzer via ANP). vergroot

Baanwielrenners Harrie Lavreysen, Roy van den Berg, Jeffrey Hoogland en Sam Ligtlee zijn dinsdag in het Zwitserse Grenchen Europees kampioen geworden op de teamsprint. De Nederlandse teamsprinters hebben dankzij die overwinning nu alle titels op zak. In Tokio veroverden ze in augustus olympisch goud op de wielerbaan en vorig jaar in Berlijn werden ze voor het derde jaar op rij wereldkampioen.

ANP Geschreven door

In de finale van de EK op de baan in Zwitserland waren Lavreysen, die uit Luyksgestel komt, en zijn teamgenoten duidelijk te sterk voor de Fransen die een mislukte start hadden. De finale leverde twee valse starts op, een voor de Fransen en een voor Van den Berg. Ook de derde start leek verre van vlekkeloos maar de jury greep niet meer in. Nederland was niet de titelverdediger op de teamsprint omdat vorig jaar de EK werd gemeden. Dit vanwege de onzekere situatie rond corona. Over twee weken WK

In de kwalificaties waren de Nederlanders ook al de snelsten. Hoogland nam daarna, zoals afgesproken, de plek van Sam Ligtlee in. Het gouden olympische team was daarmee in ere hersteld. Het brons was voor de Polen die te sterk waren voor Groot-Brittannië. Over twee weken verdedigen de Nederlandse teamsprinters hun WK-titel bij de WK in Roubaix.

Wachten op privacy instellingen...

Voor het goud van de mannen, veroverden ook de Nederlandse teamsprintsters al de EK-titel. Dat deden Shanne Braspennincx, Kyra Lamberink en Hetty van der Wouw in een wereldrecord. Daarmee troefden ze in de finale de Duitse ploeg af. Oranje reed vroeg in de middag ook al een wereldrecord op het onderdeel dat voorheen met twee vrouwen werd verreden. Toen kwamen Braspennincx, Lamberink en Steffie van der Peet in actie. In de finale verving Van der Wouw uit Kaatsheuvel Van der Peet.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.