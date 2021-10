Moeder overleden Jayden (12) dient petitie in: 'Ringbaan moet veiliger'

Wendy Vugts heeft haar petitie om de Ringbaan-Zuid in Tilburg veiliger te maken, aangeboden aan de gemeenteraad en burgemeester Theo Weterings. Begin mei overleed haar zoontje Jayden bij een ongeluk op de ringbaan. Bijna 10.000 mensen ondertekenden haar petitie. Ze hoopt dat het ook echt voor verandering gaat zorgen.

Wendy startte de petitie omdat ze wil dat er minder ongelukken gebeuren op de Ringbaan-Zuid. Ze merkt dat de mensen achter haar staan. "Alles wat er gebeurd is, heeft veel bij de mensen losgemaakt. Het blijft hangen en het doet veel met ze. Het doet me goed dat iedereen weet wie Jayden is. Ik vind dat een heel fijn idee. Daar haal ik zelf ook veel uit.”

De Tilburgse snapt niet dat de snelheid op de Ringbaan-Zuid nog steeds zeventig kilometer per uur is. “Alle ringbanen hebben een maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur en deze niet. Waarom is dat zo? Met vijftig kilometer per uur heb je ook echt nog wel ongelukken, maar ik denk dat twintig kilometer verschil heel veel uitmaakt. Zeventig past niet meer in de wijk, want er worden ook nu weer nieuwe woningen gebouwd. Het is te gevaarlijk.”

Wendy hoopt dat de Ringbaan-Zuid veiliger wordt. “Ik hoop echt dat het gaat lukken. Dat zal niet binnen een jaar zijn. Dat is gewoon niet realistisch. Ik durf ook niet te zeggen hoelang het dan gaat duren.”

Eerder al heeft het college een brief aan de raad gestuurd over de verkeerssituatie op de Ringbaan-Zuid. De raad komt later met een voorstel.