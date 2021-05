Moeder van verongelukte Jayden (12) start petitie: al 4000 handtekeningen

Héél veel bloemen voor Jayden (archieffoto: Omroep Brabant). vergroot

De moeder van de verongelukte Jayden (12) uit Tilburg is een petitie gestart. Ze wil dat de Ringbaan-Zuid veiliger wordt gemaakt. In een paar dagen is de handtekeningenactie ruim vierduizend keer ondertekend. "Hoeveel slachtoffers moeten hier nog vallen? Laat Jayden de laatste zijn!", schrijft ze.

Het fatale ongeluk gebeurde op 4 mei rond vijf uur 's middags. Het jongetje werd geschept door een auto op het kruispunt van de Broekhovenseweg met de Ringbaan-Zuid. Hij is later die dag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.

Hoewel de politie de oorzaak van het ongeluk nog niet heeft bekendgemaakt, wil zijn moeder toch dat de weg wordt aangepast. "De Ringbaan-Zuid en de oversteekplaatsen zijn te gevaarlijk. Er gebeuren te veel ongelukken. Wij willen dat het veiliger wordt voor iedereen die gebruik maakt van deze weg." Ze wil dat de maximumsnelheid van zeventig kilometer per uur wordt verlaagd.

Het overlijden van Jayden maakte veel los. Zeker duizend mensen liepen mee met een stille tocht vanaf het Koning Willem II Stadion naar de plek van het ongeluk. Ook waren er diverse andere drukbezochte bijeenkomsten om de dood van de clubfan te herdenken. Zo kwamen er de dag na zijn dood zeker 300 mensen bij elkaar op de plek van het ongeluk.

De petitie wordt later aangeboden aan de Tilburgse gemeenteraad.

De omgekomen Jayden (archieffoto). vergroot

De enorme stoet tijdens de stille tocht (archieffoto: John Van de Wouw) vergroot

