Keuken gaat in vlammen op in Oisterwijk

11.51

Een 34-jarige automobilist uit Tilburg, die betrokken was bij een frontale botsing in Rijen, vluchtte vrijdagavond uit de ambulance die hem naar het Amphia Ziekenhuis in Breda bracht. De Tilburger zou bezig zijn geweest met inhalen toen hij in Rijen frontaal op de auto van een 53-jarige Rotterdammer botste. Beide bestuurders werden voor onderzoek naar een ziekenhuis gebracht. Daar zou bloed van de Tilburger worden afgenomen om na te gaan of hij op het moment van het ongeluk onder invloed van drugs was.