Burgemeester: 'We moeten onze naïviteit over EBI in Vught snel verliezen'

"We moeten onze naïviteit over de situatie rondom de Extra Beveiligde Inrichting in Vught snel verliezen. Er staan levens op het spel", zegt Roderick van de Mortel. De burgemeester van Vught reageert daarmee op de arrestatie vrijdag van de advocaat en neef van de topcrimineel Ridouan Taghi. Samen zouden ze plannen hebben beraamd voor een gewelddadige uitbraak.

"Schokkend", noemt Van de Mortel het nieuws over de opgepakte advocaat Youssef Taghi. De burgemeester ziet zijn gelijk bewezen met de aanhouding. "Dit is waar we al lange tijd voor waarschuwen. De veiligheidsrisico's zijn enorm." Niet zozeer binnen de EBI en de rechtbank, daar zijn de zaken volgens hem goed op orde. Vooral het vervoer van de gevangenen tussen de EBI en de zwaar beveiligde rechtbank in Amsterdam beschouwt hij als de 'achilleshiel'.

''Ze zijn gevaarlijk voor de beveiligers en inwoners van Vught.''

"Die transporten zijn kwetsbaar. Ze zijn gevaarlijk voor de beveiligers en de inwoners van Vught want ze gaan vaak gepaard met hoge snelheden over de N65. We hebben met verdachten en criminelen van doen die nergens voor terugdeinzen. Ze hebben grote financiële belangen waarvoor mensenlevens moeten wijken. Dat bewijzen de moorden op advocaat Derk Wiersum en journalist Peter R. de Vries. Dus ga niet met deze criminelen sjouwen." Van de Mortel is daarom twee jaar geleden een lobby gestart. Hij wil binnen de EBI van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught een extra beveiligde rechtbank. Daarmee zou een einde komen aan het vervoer van en naar de EBI van deze zware jongens. Na een motie in de Tweede Kamer loopt nu een onderzoek naar de mogelijkheden voor een dergelijk rechtbank. Intussen heeft Van de Mortel wel een veiligheidsrisicogebied aangewezen rondom de PI. Dat maakt preventief fouilleren door de politie sinds juli 2020 mogelijk. De maatregel loopt voorlopig nog tot de kerst van dit jaar.

''Ze hebben er een vermogen voor over om te ontsnappen.''

De burgemeester is niet alleen ontsteld over de gewelddadige uitbraakplannen. "Deze advocaat heeft niet alleen zijn positie misbruikt om een ontsnapping te plannen. Hij heeft ook geprobeerd om adressen van het gevangenispersoneel te achterhalen. Ook dat is erg schokkend." Van de Mortel wijst er nog maar eens op dat behalve Taghi nog meer gevaarlijke criminelen in de EBI zitten. "Voor hen geldt hetzelfde. Eenmaal veroordeeld hebben ze niets te verliezen. Ze hebben er dan ook een vermogen voor over om te ontsnappen.'' In juli van dit jaar waarschuwde de burgemeester al voor gevaarlijke uitbraakpogingen. "Nee, ik heb geen speciale signalen van justitie over gekregen, maar je hoeft geen professor te zijn om in te schatten dat er levens op het spel staan." LEES OOK: Advocaat van Ridouan Taghi opgepakt: 'Hielp met ontsnappingsplan uit EBI' Waarom had advocaat Taghi vrij spel in streng bewaakte gevangenis Vught? Grote zorgen over veiligheid rond EBI in Vught, zegt burgemeester

