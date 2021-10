Problemen op het spoor na stranden trein

Treinreizigers met mondkapjes. vergroot

In dit liveblog lees je het belangrijkste 112-nieuws uit Brabant. De hele dag word je hier bijgepraat over ongevallen, branden en misdrijven in de provincie. Wil je via onze app een melding ontvangen zodra er een update verschijnt? Klik dan op het belletje bovenaan dit liveblog.

Redactie Geschreven door

Liveblog

07.17 Problemen op het spoor Er zijn maandagochtend problemen op het spoor tussen Breda-Prinsenbeek en Rotterdam Lombardijen. Daar is rond zeven uur een trein gestrand. De NS verwacht dat de problemen niet voor halfnegen maandagochtend zijn opgelost.

06.49 Vijf aanhoudingen na wedstrijd ADO-FC Den Bosch De politie heeft zondagmiddag na de voetbalwedstrijd van FC Den Bosch tegen ADO Den Haag zondag vijf mensen aangehouden. Supporters van beide clubs zochten na afloop van de wedstrijd buiten het stadion de confrontatie met elkaar. Er werden dingen vernield en er werd met spullen gegooid De ME moest eraan te pas komen om de fans van elkaar gescheiden te houden. Na het vertrek van supportersbussen keerde de rust terug, meldt Omroep West.

03.00 Trein rijdt auto aan op spoorwegovergang Een auto is zondagnacht bij een spoorwegovergang in Rijen aangereden door een trein. Het ongeluk gebeurde rond drie uur 's nachts ter hoogte van de Vincent van Goghstraat. Toen de hulpdiensten aankwamen, was de bestuurder spoorloos. De auto is zwaar beschadigd na de aanrijding op de spoorwegovergang in Rijen (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision). vergroot

01.00 Brand verwoest bezoekerscentrum Museumboerderij Aan de Meerstraat in Heeswijk-Dinther is het ontvangstgebouw van de Meierijsche Museumboerderij zondagnacht door brand verwoest. Het vuur werd rond een uur 's nachts ontdekt. Volgens de voorzitter zijn 'echt onvervangbare antieke attributen' verloren gegaan bij de brand. De brandweer bij de Museumboerderij in Heeswijk-Dinther (foto: Bart Meesters). vergroot

20.30 Automobilist vliegt uit de bocht in Rijsbergen Een automobilist is zondagavond met zijn auto uit de bocht gevlogen op de Noordhoeksestraat in Rijsbergen. De bestuurder kon zelf uit de auto komen en is door de politie aangehouden en naar een ziekenhuis gebracht.



App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.