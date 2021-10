Vrachtwagen rijdt spoorboom kapot bij spoorwegovergang in Boxmeer

10.15

Twee mannen en een vrouw zijn zondagnacht aangehouden voor een inbraak in een seniorenflat aan de Tjeuke Timmermansstraat in Tilburg. Het gaat om mannen van 39 en 40 jaar en een vrouw van 31 jaar. Allen zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Iets na halftwee zondagnacht werd de politie gealarmeerd nadat iemand in de flat glasgerinkel hoorde. Toen agenten bij de flat waren, zagen ze drie mensen over de galerij van de flat lopen. Intussen werd duidelijk dat er een berging was opengebroken.

Hoewel de twee mannen en de vrouw in de flat aan de politie probeerden te ontkomen, wist de politie hen toch in de kraag te vatten. Op de galerij werd inbrekersgereedschap gevonden. Of er daadwerkelijk iets is buitgemaakt, is nog niet bekend.