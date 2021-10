Buurt vol ongeloof na aanslagen op café: 'Die man doet geen vlieg kwaad'

Het pand is afgeschermd (foto: Omroep Brabant). vergroot

Het gezin Zhao is maandagnacht met de schrik vrijgekomen bij de explosie aan de Noord-Koninginnewal in Helmond. Vader, moeder en hun drie dochters zijn bovenburen van het café Appie's Premium Bar dat zware schade opliep door de ontploffing. Ze werden ruw uit hun slaap gerukt: “Ja, dit was echt schrikken.”

Han Zhao is eigenaar van petit restaurant De Wal, dat naast de getroffen kroeg ligt. “We lagen te slapen toen we rond twee uur een knal hoorden. Toen ik naar buiten keek, zag ik de deuren van het café en nog meer troep op straat liggen”, vertelt hij. Het was de tweede opeenvolgende nacht dat hij merkte dat er iets aan de hand was bij zijn buren. “In de nacht van zondag op maandag is al geprobeerd brand te stichten. Maar toen heb ik geen knal gehoord”, zegt de cafetariahouder.

"Het politiebureau staat aan het eind van de straat, voel me niet onveilig."

Hij heeft geen idee wie het op zijn collega heeft gemunt. “Ik zou het niet weten. Ik woon hier nog geen vier maanden en mijn buurman zit er ook pas sinds kort. Hij komt hier wel eens wat afhalen. Of ik me nu onveilig ga voelen? Nee hoor, het politiebureau staat aan het eind van de straat en ik ga vandaag gewoon open”, vertelt Zhao.

Han Zhao schrok wakker (foto: Omroep Brabant). vergroot

Een andere buurman heeft juist wel een vermoeden wie de aanslagen op zijn geweten heeft. “Misschien heeft het er wel mee te maken dat de auto van die kastelein een paar weken geleden in brand is gestoken”, aldus de Helmonder. In de straat waar Appie’s eigenaar woont zijn de afgelopen twee maanden een aantal autobranden geweest. De politie laat desgevraagd weten dat het ‘op dit moment het nog te vroeg is om verbanden te leggen tussen allerlei incidenten'.

"Die man doet geen vlieg kwaad, dit is schandalig."

Overigens kan de buurman zich niet voorstellen waarom iemand het aan de stok zou moeten hebben met Appie’s uitbater. “Ik vind hem een geschikte kerel, ik snap het gewoon niet”, zegt de buurman. Hij krijgt bijval van een stadgenote. “Ik kom elke zaterdag in dat café, als ik naar de markt ben geweest. Die man doet geen vlieg kwaad. Hij is vriendelijk en zorgt ervoor dat er altijd hapjes klaarstaan”, zo zegt de Helmondse.

De 'stamgaste' neemt het op voor de eigenaar van het getroffen café (foto: Omroep Brabant). vergroot

Ze kan alleen maar positief oordelen over de bar. “Het is het gezelligste café van Helmond. Rustiger mensen dan daar kom je niet tegen. Dat durf ik hardop te roepen. Het is gewoon schandalig dat dit gebeurt. Hier is nooit iets voorgevallen. Ik heb er geen woorden voor”, aldus de vrouw, die slechts kan gissen naar de achtergronden. Mogelijk heeft het wat te maken met het besluit, vorige week, van burgemeester Elly Blanksma om (maximaal) twee extra coffeeshops toe te staan in Helmond. In het pand dat de afgelopen nachten onder vuur is genomen, zat ooit coffeeshop Carpe Diem. En daar zijn jaren geleden handgranaten naar binnen gegooid. Is het dan niet al te toevallig dat juist hier weer aanslagen zijn gepleegd? De inwoners van Helmond die onze verslaggever sprak, kunnen zich er amper iets bij voorstellen en onveilig voelen zij zich niet door wat er is gebeurd. LEES OOK: Café in Helmond al twee keer getroffen door explosie

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.