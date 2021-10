Bestuurder bekneld na ongeluk, weg bezaaid met brokstukken auto

10.28

Een bestuurder van een auto is woensdagochtend rond negen uur gewond geraakt na een ongeluk met een andere auto. Dat gebeurde op de kruising van de Burgemeester Letschertweg en de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg in Tilburg. Een bestuurder van een van de auto's raakte bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk is gebeurd.