Opnieuw ramkraak bij ICI Paris XL in Oisterwijk

Ramkrakers hebben dinsdagnacht toegeslagen bij parfumerie ICI Paris XL in het centrum van Oisterwijk. Rond half drie reed een wit busje achteruit tegen de gevel van het pand. Dit is niet de eerste keer dat de winkel slachtoffer is van ramkrakers.

De deur en de gevel van de ICI Paris zijn volledig vernield. Volgens een winkelmedewerker hebben de daders niks kunnen stelen, doordat het beveiligingssysteem afging. Dat zorgde er namelijk voor dat de winkel volledig vol met rook stond. Volgens de politie is het echter nog niet zeker dat er helemaal niets buit is gemaakt. De filiaalmanager laat weten dat het nog niet duidelijk is of ze woensdag opengaan. Ze verwacht van wel, maar de ingang moet eerst worden hersteld. Politie zoekt getuigen

De politie is nog op zoek naar getuigen van de ramkraak. Aan mensen die iets hebben zien gebeuren of camerabeelden hebben, wordt gevraagd zich te melden. Er wordt ook nog gezocht naar een wit busje met schade aan de achterkant.

Winkels in het centrum van Oisterwijk zijn vaker slachtoffer van ramkraken. Ook de ICI Paris XL heeft dit eerder meegemaakt. In 2018 reed er ook al een bestelbusje door de ingang van de parfumerie. Vorig jaar zijn er in Oisterwijk nog maatregelen genomen na een hele reeks ramkraken. Zo zijn er camera's opgehangen en fietsenrekken neergezet die de auto's tegenhouden. LEES OOK: Ravage na ramkraak op parfumwinkel in Oisterwijk, daders gevlucht Oisterwijkse ondernemers al jaren geteisterd door ramkraken

