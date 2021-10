Eindhovense terreurverdachten blijven langer vastzitten

Alle negen terreurverdachten die in Eindhoven zijn aangehouden, blijven voorlopig vastzitten. Dat besliste de rechtbank in Rotterdam woensdagochtend.

De negen mannen van tussen de 18 en 31 jaar oud werden eind september opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze zouden een aanslag op Mark Rutte, Thierry Baudet en Geert Wilders willen plegen.

Zeven van de mannen blijven twee maanden langer in voorarrest, de twee anderen een maand.

Schietttraining

Over de negen terreurverdachten is de afgelopen weken meer bekend geworden. Dinsdag bleek dat een van hen medeoprichter was van Salaam, de islamitische studentenvereniging van de Technische Universiteit Eindhoven. Hij organiseerde etentjes en reizen voor islamitische medestudenten.

Een dag eerder meldde Nieuwsuur dat twee van hen een schiettraining volgden. Volgens advocaat Peter Plasman gaat het hier om een toeristisch uitje en een middag met een paintballgeweer. Hij gaf eerder aan dat hij denkt dat er geen officiële zaak komt.

